Arrivato a Roma il boss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito: deve scontare 30 anni di carcere (Di mercoledì 6 luglio 2022) È finita per Rocco Morabito, 56 anni, considerato uno dei trafficanti di droga più grandi al mondo e uno dei più importanti boss della ‘Ndrangheta. Questa mattina è stato estradato dal Brasile, dove un anno fa, precisamente il 25 Maggio 2021, è stato arrestato dalla polizia federale. Poco fa è atterrato a Roma, aeroporto Ciampino. ‘Tornato in patria’, dove dovrà scontare 30 anni di carcere. Rocco Morabito estradato In Brasile era stato arrestato dalla polizia federale grazie a un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Tutti sostenuti dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia e delle agenzie statunitensi DEA e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) È finita per, 56, considerato uno dei trafficanti di droga più grandi al mondo e uno dei più importanti. Questa mattina è stato estradato dal Brasile, dove un anno fa, precisamente il 25 Maggio 2021, è stato arrestato dalla polizia federale. Poco fa è atterrato a, aeroporto Ciampino. ‘Tornato in patria’, dove dovrà30diestradato In Brasile era stato arrestato dalla polizia federale grazie a un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Tutti sostenuti dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia e delle agenzie statunitensi DEA e ...

Pubblicità

HenrikhMkh : Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference L… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - DiMarzio : .@OfficialASRoma: Mile #Svilar è arrivato in città per le visite mediche e la firma #SerieA #calciomercato - CorriereCitta : Arrivato a Roma il boss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito: deve scontare 30 anni di carcere - siamo_la_Roma : ?? Arrivato a #Trigoria con mezz'ora di anticipo ?? #Zalewski è apparso carico e motivato ?? Lui il più veloce del… -