Arriva la prima pillola anti sbornia e nel Regno Unito è già sold-out: ecco come funziona, dove acquistarla e quanto costa (Di mercoledì 6 luglio 2022) A un giorno dal lancio nel Regno Unito, è già esaurita la prima pillola che annulla gli effetti dell’alcol. A realizzarla, è l’azienda svedese De Faire Medical con il nome di Myrkl, che l’ha commercializzata in capsule in confezioni da 30. Il prodotto è acquistabile online al costo di una sterlina a capsula. Agli acquirenti desiderosi è stata concessa la vendita di una singola confezione da 30, per 30 sterline. Håkan Magnusson, amministratore delegato di Myrkl, ha dichiarato: “Stiamo lavorando il più rapidamente possibile per garantire che le persone possano riprendere a effettuare ordini sul sito internet”. Il supplemento Myrkl, originariamente sviluppato negli anni ’90 è stato perfezionato negli ultimi tre decenni dall’azienda produttrice. Myrkl non è un farmaco ma un integratore alimentare e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) A un giorno dal lancio nel, è già esaurita lache annulla gli effetti dell’alcol. A realizzarla, è l’azienda svedese De Faire Medical con il nome di Myrkl, che l’ha commercializzata in capsule in confezioni da 30. Il prodotto è acquistabile online al costo di una sterlina a capsula. Agli acquirenti desiderosi è stata concessa la vendita di una singola confezione da 30, per 30 sterline. Håkan Magnusson, amministratore delegato di Myrkl, ha dichiarato: “Stiamo lavorando il più rapidamente possibile per garre che le persone possano riprendere a effettuare ordini sul sito internet”. Il supplemento Myrkl, originariamente sviluppato negli anni ’90 è stato perfezionato negli ultimi tre decenni dall’azienda produttrice. Myrkl non è un farmaco ma un integratore alimentare e ...

Pubblicità

GiovaQuez : Prima provoca, insulta e arriva ad invocarla sentendosi sicura del fatto che non sarebbe arrivata. Una volta uffici… - Eurosport_IT : SAAAAAAAIIIIINZ!!! ???? In casa Ferrari arriva la prima vittoria per Carlos Sainz!! Salgono sul podio Perez e Hamil… - AnnaAscani : Lo Ius Scholae arriva in Aula. Legge doverosa, necessaria per tutelare ragazze e ragazzi che studiano nelle nostre… - regvarie : @claudiogiudici M non diciamo cazzate, all'estero con le app so prima quanto pagano, non esco il portafoglio, mi ar… - _lestrange69 : Niente da fa #DonMatteo arriva sempre prima -