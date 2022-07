Arresti per 43 a Bologna per associazione a delinquere (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo 43 misure cautelari per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Polizia di Stato di, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo 43 misure cautelari per i reati difinalizzata al traffico di sostanze ...

Pubblicità

poliziadistato : In corso operazione #PoliziadiStato in 16 province d'Italia su indagini #Squadramobile di Prato che sta eseguendo a… - news_bologna : Arresti per 43 a Bologna per associazione a delinquere - ANSA_Legalita : Arresti per 43 a Bologna per associazione a delinquere. Per traffico stupefacenti e riciclaggio. Sequestrato 1 mln… - SkyTG24 : Frode e truffa, arresti per 11 in 16 province: tra cui Prato e Roma - SimonuandaMaria : RT @poliziadistato: In corso operazione #PoliziadiStato in 16 province d'Italia su indagini #Squadramobile di Prato che sta eseguendo arres… -