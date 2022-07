Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

, ovvero quando la parola basta. Se al vocabolario del grande ciclismo ne restassero solo dieci, di parole,resisterebbe. E se da dieci scendessimo a cinque, probabilmente, pure. Perchérichiama subito la Parigi - Roubaix e non c'è classica di un giorno più famosa che esista al mondo: la ...Unnato il 19 aprile 1896. È la corsa più dura del mondo, con il passaggio nella foresta di, la vecchia strada dei minatori, 2.400 metri sule pietre che emergono dall'erba alta. Per i ... Arenberg, il mito accoglie il Tour: da Nibali a Van Aert, si pedala nella storia Basta la parola: alle porte della mitica foresta si conclude la quinta tappa dopo undici trattati di pavé. Non serve aver corso la Roubaix per fare la differenza, lo Squalo è la dimostrazione ...