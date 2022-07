AreaDanza urban dance festival

Leggi su udine20

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Danzatori “volanti”, una prima assoluta (About Punk), un’anteprima (Come un acrobata sull’acqua), tante compagnie ospiti da tutta Italia, performance di giovanissimi danzatori del corso di Alta Formazione di Arearea e il risultato della residenza artistica della rete Intersezioni. “” (Udine 14-17 luglio; Venzone 6 agosto) anche quest’anno saprà stupire il pubblico con un cartellone sorprendente realizzato grazie al sostegno organizzativo dell’Ente Regionale Teatrale del FVG, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero italiano della Cultura – MiC e del Comune di Udine, con il sostegno della Pro Loco Pro Venzone, in collaborazione con Cas’Aupa.Fra le novità da segnalare anche un cambio location. La Compagnia Arearea torna a uno dei suoi luoghi del cuore: il ...