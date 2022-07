Aprilia – Emergenza siccità, ordinanza urgente del Sindaco Terra: razionalizzazione e divieti dell’uso dell’acqua (Di mercoledì 6 luglio 2022) E di queste ore l’ordinanza urgente N. 287 del 06/07/2022, del Sindaco di Aprilia Antonio Terra sull’uso dell’acqua potabile, a fronte dell’Emergenza siccità che ha colpito il territorio Apriliano. Riportiamo in uno stralcio i punti essenziale e in seguito l’atto sindacale integrale. “Con effetto immediato e fino alla data del 30 novembre 2022, indicata dal Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 giugno 2022 n. T00084, con il quale è stato proclamato lo “stato di calamità naturale”, A. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLE CONDOTTE IDRICHE PER I SEGUENTI USI:A.1. usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;A.2. riempimento delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) E di queste ore l’N. 287 del 06/07/2022, deldiAntoniosull’usopotabile, a fronte dell’che ha colpito il territoriono. Riportiamo in uno stralcio i punti essenziale e in seguito l’atto sindacale integrale. “Con effetto immediato e fino alla data del 30 novembre 2022, indicata dal Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 giugno 2022 n. T00084, con il quale è stato proclamato lo “stato di calamità naturale”, A. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLE CONDOTTE IDRICHE PER I SEGUENTI USI:A.1. usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;A.2. riempimento delle ...

