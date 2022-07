Pubblicità

CorriereCitta : Anzio, blitz nelle palazzine di Corso Italia: ‘pioggia’ di crack, 17 denunce - SempreAlessia : RT @romatoday: Blitz sul litorale a sud di Roma, 7 alloggi popolari sgomberati. Trovata droga pronta per lo spaccio - romatoday : Blitz sul litorale a sud di Roma, 7 alloggi popolari sgomberati. Trovata droga pronta per lo spaccio… - ilClandestinoTW : Blitz a Corso Italia ad Anzio, arrestato un uomo con 100 dosi di crack - tempoweb : Droga e abusivi, maxi-blitz nelle palazzine di Corso Italia ad Anzio #polizialocale #polizia #roma #6luglio… -

Mentre erano in corso le operazioni di sgombero del palazzo di Corso Italia al civico 36, anche grazie all'ausilio dei cani ...Al momento deldella polizia di Stato e della polizia locale di Roma Captale per fare lo sgombero degli occupanti abusivi degli appartamenti palazzina di Corso Italia al civico 39, le forze dell'ordine hanno ...È ancora in corso il blitz scattato all’alba questa mattina ad Anzio. Qui, in Corso Italia, circa 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme alla Polizia di Stato, alla Guardia di ...Sono iniziati mesi fa i controlli e i blitz nella zona di corso Italia ad Anzio dove le forze di polizia, in evidenza, non hanno nessuna intenzione di ...