(Di mercoledì 6 luglio 2022). È scattato questa mattina all’alba un vero e propriodelle forze dell’ordine all’interno degli alloggi popolari siti in. Le operazioni di ispezione e sgombero, su delega della Procura di Velletri, hanno coinvolto circa 100 agenti tra la Polizia di Stato e la Polizia di Roma Capitale oltre alla Guardia di Finanza ed i Carabinieri. Leggiall’alba addi: operazione in(FOTO)negli alloggi di: l’esito delle operazioni Le operazioni sono state effettuate al civico 36 di, ...

CorriereCitta : Anzio, blitz nelle palazzine di Corso Italia: 17 abusivi, arrestato anche un 18enne - AGR_web : Anzio, blitz della polizia nelle case popolari di corso Italia, sgomberi e sequestro di droga, un arresto Q ...… - ilClandestinoTW : Blitz a Corso Italia ad Anzio, denunciate 17 famiglie per occupazione abusiva - rep_roma : Blitz degli agenti di Roma Capitale ad Anzio: liberato uno stabile occupato abusivamente [aggiornamento delle 16:08] - CorriereCitta : Anzio, blitz nelle palazzine di Corso Italia: ‘pioggia’ di crack, 17 denunce -

Maxiad, in corso Italia, considerato uno dei centri nevralgici dello spaccio della zona del litorale a sud di Roma. Polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura ...È terminata l'operazione condotta addalla Polizia Locale di Roma Capitale, con l'ausilio della Polizia locale diche ha verbalizzato ...(AGR) Questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di Velletri e con le modalità disposte dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, si sono svolte le operazioni di ispezione e sgo ...Il palazzo è di proprietà del Campidoglio. In un'altra operazione la polizia aveva scoperto una centrale di spaccio. Diciasette le persone ...