Anna pubblica il video del nuovo singolo Gasolina (Di mercoledì 6 luglio 2022) Anna ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo Gasolina, che ha raggiunto i giorni scorsi la prima posizione dei brani più utilizzati su TikTok Anna ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo Gasolina, che ha raggiunto i giorni scorsi la prima posizione dei brani più utilizzati su TikTok, attualmente in top10 della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia e tra i 15 brani più ascoltati su Spotify Italia. Il video ufficiale del brano, già uno dei tormentoni dell’estate, è stato girato ad Ibiza. Con un montaggio serrato e dinamico, la clip mostra Anna durante una vacanza in cui si diverte, esce con le amiche, va in ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022)hato ilufficiale del suo, che ha raggiunto i giorni scorsi la prima posizione dei brani più utilizzati su TikTokhato ilufficiale del suo, che ha raggiunto i giorni scorsi la prima posizione dei brani più utilizzati su TikTok, attualmente in top10 della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia e tra i 15 brani più ascoltati su Spotify Italia. Ilufficiale del brano, già uno dei tormentoni dell’estate, è stato girato ad Ibiza. Con un montaggio serrato e dinamico, la clip mostradurante una vacanza in cui si diverte, esce con le amiche, va in ...

Pubblicità

anna_boggero : RT @leopoldopapi: La ricetta M5s per contrastare l’inflazione: scostamento di bilancio per fare deficit per finanziare spesa pubblica che r… - anna_boggero : RT @TwittaLibro: Nel 1934 il cruciverbista Edward Powys Mathers, sotto lo pseudonimo dell'inquisitore Torquemada, pubblica un enigma letter… - anna_boggero : RT @buzzax66: #Russia in palese difficoltà: il Cremlino vuole introdurre 'misure speciali nella sfera economica' che obbligano le imprese… - anna_squarcio : RT @cisl_fplazio: ???????? @chierchiar a @RRCapitale: “Senza #assunzioni e #stabilizzazioni la #sanità si ferma. @RegioneLazio in grave ritardo… - anna_bellavista : RT @ElGusty201: MAMMAMIA CHE CULO! La compagnia energetica pubblica russa Rosneft ha annunciato la scoperta di un enorme giacimento petrol… -