Anna Pettinelli ecco cosa è accaduto dietro al battibecco con Elodie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da qualche giorno la cantante Elodie e Anna Pettinelli sono finite su centinaia di pagine e siti di gossip per una presunta lite. La cantante si è esibita all’RDS Summer Festival e dopo la sua performance i fan hanno iniziato a gridare ‘se non metti l’ultima noi non ce ne andiamo, faccene un’altra. Niente canzoni Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da qualche giorno la cantantesono finite su centinaia di pagine e siti di gossip per una presunta lite. La cantante si è esibita all’RDS Summer Festival e dopo la sua performance i fan hanno iniziato a gridare ‘se non metti l’ultima noi non ce ne andiamo, faccene un’altra. Niente canzoni

Pubblicità

zazoomblog : Anna Pettinelli e Elodie ai ferri corti? Spunta l’audio inedito: ecco cosa è successo veramente - #Pettinelli… - ParliamoDiNews : Anna Pettinelli sconvolta | Era tutto finto: `Non hanno capito niente` #anna #pettinelli #sconvolta #finto #capito… - zazoomblog : Anna Pettinelli con il costume lascia tutti senza fiato Immagini in spiaggia - #Pettinelli #costume #lascia… - Ilaria1605 : RT @_emmass: anna pettinelli non ha mai valorizzato crytical - zazoomblog : Anna Pettinelli con il costume lascia tutti senza fiato Immagini in spiaggia - #Pettinelli #costume #lascia #tutti… -