Angelina Jolie, la sua Dolce Vita romana con le figlie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chissà che faccia avranno fatto i romani in giro per saldi in centro, quando da Zara è spuntata Angelina Jolie insieme alle figlie, che come una turista qualunque cercava le occasioni estive. Eppure è capitato davvero, ed è stato debitamente postato sui social, con tanto di documentazione fotografica: “Il mio fidanzato ha appena visto quella dea di Angelina sulle scale mobili di Zara”; “Angelina che mangia un gelato come una turista qualunque: very hot” sono solo alcuni dei tweet postati nelle ultime ore. La Jolie è in Italia per girare Without Blood, film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. E insieme a Salma Hayek e sua figlia Valentina, ha trascorso il week end del 4 luglio facendo shopping con le figlie Shiloh, Vivienne e Zahara. Sabato sono state viste a un ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chissà che faccia avranno fatto i romani in giro per saldi in centro, quando da Zara è spuntatainsieme alle, che come una turista qualunque cercava le occasioni estive. Eppure è capitato davvero, ed è stato debitamente postato sui social, con tanto di documentazione fotografica: “Il mio fidanzato ha appena visto quella dea disulle scale mobili di Zara”; “che mangia un gelato come una turista qualunque: very hot” sono solo alcuni dei tweet postati nelle ultime ore. Laè in Italia per girare Without Blood, film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. E insieme a Salma Hayek e sua figlia Valentina, ha trascorso il week end del 4 luglio facendo shopping con leShiloh, Vivienne e Zahara. Sabato sono state viste a un ...

