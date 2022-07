Andrea muore a 6 anni in vacanza. La tragedia tra le braccia della mamma, il papà è gravissimo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Andrea Mirabile morto a Sharm El Sheikh ad appena 6 anni tra le braccia della madre. Un vero e proprio dramma si è consumato nel corso di una vacanza, che il bambino era intento a godersi insieme ai suoi genitori. Un decesso inaspettato, che ha sconvolto davvero tutti, rimasti increduli dinanzi a una situazione del genere. Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che quel viaggio spensierato potesse trasformarsi in qualcosa di straziante. E il piccolo non potrà quindi fare più ritorno da vivo nella sua terra di origine, ovvero la Sicilia. Andrea Mirabile è morto a Sharm El Sheikh e a raccontare tutto è stato lo zio del bimbo scomparso in Egitto. La possibile causa del decesso è incredibile e a farne le spese è stato anche il papà del piccolo, che attualmente è in gravi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)Mirabile morto a Sharm El Sheikh ad appena 6tra lemadre. Un vero e proprio dramma si è consumato nel corso di una, che il bambino era intento a godersi insieme ai suoi genitori. Un decesso inaspettato, che ha sconvolto davvero tutti, rimasti increduli dinanzi a una situazione del genere. Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che quel viaggio spensierato potesse trasformarsi in qualcosa di straziante. E il piccolo non potrà quindi fare più ritorno da vivo nella sua terra di origine, ovvero la Sicilia.Mirabile è morto a Sharm El Sheikh e a raccontare tutto è stato lo zio del bimbo scomparso in Egitto. La possibile causa del decesso è incredibile e a farne le spese è stato anche ildel piccolo, che attualmente è in gravi ...

