Andrea Covelli ucciso e sepolto a Pianura | caccia aperta agli assassini | l' ipotesi della vendetta del clan

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Èdi, il 27enne di, il cui corpo è stato ritrovato alcuni giorni fa in un?area boscosa di via Pignatiello. Un omicidio che,...

Pubblicità

ilriformista : 'Voglio sapere perché è stato ammazzato mio figlio. Ogni mattina mi sveglio con questo pensiero. Non aveva bisogno… - occhio_notizie : Secondo alcune informazioni, sarebbe coinvolto nell’omicidio di Andrea Covelli - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #Pianura Sequestrato e ucciso, vietati i funerali pubblici di Andrea Covelli - cuba98w : RT @fanpage: ?? Sono stati vietati i funerali pubblici per Andrea Covelli, il 27enne sequestrato e ucciso a Pianura, Napoli ovest. Sull’omic… - NapoliToday : #Cronaca #Pianura Sequestrato e ucciso, vietati i funerali pubblici di Andrea Covelli -

Leggi anche Omicidio, autopsia e decisione sui funerali: ma a Pianura si torna a sparare in via Torricelli, il sequestro davanti alla fidanzata ('stai tranquilla') e il ...Il Questore di Napoli ha disposto il divieto dei funerali pubblici per Andra, il giovane di 27 anni rapito e ucciso a Pianura. La decisione è motivata da ragioni di ...dei familiari di, ...L'uomo ha dichiarato di essere stato ferito durante una rapina, le indagini hanno aperto un'altra pista che porta alla guerra tra clan e all'omicidio di Andrea Covelli ...Agguato nel quartiere Pianura, a Napoli: è rimasto ferito il 27enne Carlo Pulicati ritenuto vicino al clan Esposito di Bagnoli ...