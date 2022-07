Ancora un dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa dopo settimane (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella sua villetta di Perugia ieri pomeriggio: il decesso potrebbe risalire ad oltre un mese fa. Lo hanno trovato morto dopo oltre un mese all’interno dell’abitazione dove viveva. È accaduto a Perugia nel pomeriggio di ieri, dove un uomo di 50 anni è stato rinvenuto privo di vita in casa dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. (Ansa)Ad allertarli era stato un vicino di casa, preoccupato di non vedere il 50enne da settimane e dal fatto che la sua auto fosse parcheggiata davanti al cancello nella stessa posizione. Ora bisognerà capire quali sono le cause del decesso. Perugia, 50enne trovato morto nella sua villetta: il decesso risalirebbe ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 6 luglio 2022) Undi 50 anni è statonella sua villetta di Perugia ieri pomeriggio: il decesso potrebbe risalire ad oltre un mese fa. Lo hannooltre un mese all’interno dell’abitazione dove viveva. È accaduto a Perugia nel pomeriggio di ieri, dove undi 50 anni è stato rinvenuto privo di vita indai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. (Ansa)Ad allertarli era stato un vicino di, preoccupato di non vedere il 50enne dae dal fatto che la sua auto fosse parcheggiata davanti al cancello nella stessa posizione. Ora bisognerà capire quali sono le cause del decesso. Perugia, 50ennenella sua villetta: il decesso risalirebbe ...

Pubblicità

Agnese73186871 : @Barbara29775 A me è successo il 7 giugno, nel delirio vissuto quel giorno per le notizie che arrivavano da Firenze… - Andrea04191251 : @putino gli ungheresi sperano nella frantumazione dell' Ucraina per riprendersi la Transcarpazia,il Trattato di Tri… - lellinara : RT @1devilnevercry: @Massimi06250625 E il peggio deve ancora venire!Le seconde generazioni di Magrebini stanno crescendo e saranno loro il… - franbu67 : @Frank_Fadeout per me il vero dramma è non aver vinto il 10mo di fila con CR7 ancora qui, poi il covid e un paio di… - 1devilnevercry : @Massimi06250625 E il peggio deve ancora venire!Le seconde generazioni di Magrebini stanno crescendo e saranno loro… -