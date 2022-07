Anche Alex e Cosmary si sono lasciati: estate tempo di addii (Di mercoledì 6 luglio 2022) In questi ultimi giorni vi abbiamo raccontato della fine di molte relazioni di coppie che si sono incontrate nei vari programmi televisivi. Nel mondo di Maria de Filippi in particolare. Due coppie di Uomini e Donne scoppiate e poche ore fa è arrivata Anche la notizia della fine della storia d’amore tra Alex e Cosmary, due protagonisti di Amici. La ballerina e il cantante arrivato secondo in questa edizione, si sono conosciuti proprio nella scuola più seguita di Italia. Alex, all’epoca, era ancora fidanzato e aveva deciso di lasciare quella che era la ragazza che lo aspettava fuori, travolto da Cosmary che gli aveva fatto subito battere il cuore. Certo, nella scuola non hanno regalato grandi emozioni ai telespettatori, visto che Alex è sempre stato moto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 luglio 2022) In questi ultimi giorni vi abbiamo raccontato della fine di molte relazioni di coppie che siincontrate nei vari programmi televisivi. Nel mondo di Maria de Filippi in particolare. Due coppie di Uomini e Donne scoppiate e poche ore fa è arrivatala notizia della fine della storia d’amore tra, due protagonisti di Amici. La ballerina e il cantante arrivato secondo in questa edizione, siconosciuti proprio nella scuola più seguita di Italia., all’epoca, era ancora fidanzato e aveva deciso di lasciare quella che era la ragazza che lo aspettava fuori, travolto dache gli aveva fatto subito battere il cuore. Certo, nella scuola non hanno regalato grandi emozioni ai telespettatori, visto cheè sempre stato moto ...

