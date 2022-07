Ana Mena: il suo fisico è il vero tormentone dell’estate | “Buon pomeriggio, gnocca” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ana Mena non ha bisogno di una canzone per conquistare i fan. Il vero tormentone dell’estate è lei. Di origini spagnole, Ana Mena è una cantante di fama mondiale. Grazie all’influenza dei genitori, si approccia fin da piccolissima al mondo della musica. A soli 9 anni infatti decide di partecipare alla dodicesima edizione dei “Veo Veo Awards” portandosi a casa la vittoria. Ana Mena è il tormentone dell’estate (web source)Comincia così la carriera della giovanissima cantante che pubblica subito il suo primo singolo “Esta es mi illusión”.La fama la travolge e iniziano le prime apparizioni in televisione. Nemmeno le vittorie finiscono per Ana che, nel 2010, riesce a vincere “My Camp Rock 2”, un concorso a tema musicale realizzato da Disney Channel. Nello ... Leggi su newstv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ananon ha bisogno di una canzone per conquistare i fan. Ilè lei. Di origini spagnole, Anaè una cantante di fama mondiale. Grazie all’influenza dei genitori, si approccia fin da piccolissima al mondo della musica. A soli 9 anni infatti decide di partecipare alla dodicesima edizione dei “Veo Veo Awards” portandosi a casa la vittoria. Anaè il(web source)Comincia così la carriera della giovanissima cantante che pubblica subito il suo primo singolo “Esta es mi illusión”.La fama la travolge e iniziano le prime apparizioni in televisione. Nemmeno le vittorie finiscono per Ana che, nel 2010, riesce a vincere “My Camp Rock 2”, un concorso a tema musicale realizzato da Disney Channel. Nello ...

Pubblicità

Caligola87 : RT @vittybio: voglio breakkare il silence la mia prefe di quest'anno è mezzanotte di ana mena - LalitaItalianaa : @rosyggero Spero che non metta mia piede in Italia perché la trasformerebbero in una specie di Ana Mena che sforna… - CaliforniaPrune : @OverpartyC In realtà lei è Ana Mena - feritedansia : t4n4n4i elogiato per il nulla cosmico quando le sue canzoni fanno letteralmente cagare e ha fatto anche uscite disc… - TangoCool84 : Ho scoperto la canzone Duecentomila ore di Ana Mena grazie a Shazam. -