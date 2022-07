Amorosi | scoperta antica necropoli sannita durante i lavori per l’Alta Capacità

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEccezionalearcheologica ad. Unarisalente al V secolo a.C. è venuta alla va luce in via Forni mentre erano in corso iconnessi alla realizzazione delferroviaria Napoli/Bari. Lacomprende 13 tombe e immediato è stato l’intervento della Soprintendenza archeologica. Il sito è ora sorvegliato da un Istituto di Vigilanza privato (foto archivio). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

