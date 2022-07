Amico di Putin | ci dica il perché | fuori il nome | Luttwak smaschera il big della politica italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Edwardtorna a parlare di guerra. L'economista statunitense, da sempre a favore dell'invio di armi e aiuti militari all'Ucraina, lancia una chiara frecciata ai pacifisti. E sulla sua pagina Twitter tuona: "I veri amiciRussia sono nemici dei dittatori Russi. Coloro che difendono l'aggressione, quelli che vogliono sabotare gli aiuti a chi si difende (Conte in primis senza mai dirci) sono nemici dei ?????????? ??????? (uomini onesti) che esistevano anche sotto Stalin". Come è noto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, da mesi si batte contro l'invio di armi al governo di Kiev. L'ex premier sul tema ha fatto, e fa, barricate all'esecutivo, anche se si è più volte giustificato così: "Non mi diverto a creare problemi al governo, ma nessuno può chiederci di stare in silenzio". Per lui, a 132 giorni ...