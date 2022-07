Altroconsumo chiede verifica condotte scorrette compagnie aeree (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Altroconsumo chiede alle Autorità di verificare eventuali condotte scorrette delle compagnie aeree a danno dei consumatori. ''Il primo esodo delle vacanze estive 2022 risulta attualmente caratterizzato da alcuni disservizi a livello logistico: chi deve viaggiare in aereo sta infatti riscontrando difficoltà a causa degli scioperi del personale di terra e di volo delle maggiori compagnie low cost e non solo -sottolinea Altroconsumo-. Un nuovo sciopero è previsto il 17 luglio da parte di Ryanair. In questo caso, però, non sono state date le due settimane canoniche di preavviso ai passeggeri, che, quindi, hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche a una compensazione pecuniaria. Un ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) -alle Autorità dire eventualidellea danno dei consumatori. ''Il primo esodo delle vacanze estive 2022 risulta attualmente caratterizzato da alcuni disservizi a livello logistico: chi deve viaggiare in aereo sta infatti riscontrando difficoltà a causa degli scioperi del personale di terra e di volo delle maggiorilow cost e non solo -sottolinea-. Un nuovo sciopero è previsto il 17 luglio da parte di Ryanair. In questo caso, però, non sono state date le due settimane canoniche di preavviso ai passeggeri, che, quindi, hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche a una compensazione pecuniaria. Un ...

