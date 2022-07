Altri tre arresti eccellenti in Russia: i servizi portano avanti le purghe di Putin (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono stati arrestati dall'Fsb in Russia, con accuse di corruzione, tre generali del ministero degli Interni. Si tratta di Sergei Umnov, capo della polizia di San Pietroburgo fra il 2012 e il 2019, poi nominato da Vladimir Putin come assistente del ministro degli Interni Kolokoltsev, Aleksei Semyonov, a capo dei vigili di San Pietroburgo, e Ivan Abakumov. Sono state effettuate perquisizioni nelle loro abitazioni. L'accusa è quella di abuso di potere per aver acquistato proprietà a spese del Fondo del programma di assistenza per San Pietroburgo e la regione di Leningrado fra il 2016 e il 2020. Il comitato investigativo avrebbe aperto una inchiesta nel luglio del 2020. Umnov a sua volta, nel 2012, aveva usato una inchiesta per corruzione per fare fuori all'allora capo della polizia di San Pietroburgo, Mikhail Sukhodolsky, di cui in seguito prese ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono stati arrestati dall'Fsb in, con accuse di corruzione, tre generali del ministero degli Interni. Si tratta di Sergei Umnov, capo della polizia di San Pietroburgo fra il 2012 e il 2019, poi nominato da Vladimircome assistente del ministro degli Interni Kolokoltsev, Aleksei Semyonov, a capo dei vigili di San Pietroburgo, e Ivan Abakumov. Sono state effettuate perquisizioni nelle loro abitazioni. L'accusa è quella di abuso di potere per aver acquistato proprietà a spese del Fondo del programma di assistenza per San Pietroburgo e la regione di Leningrado fra il 2016 e il 2020. Il comitato investigativo avrebbe aperto una inchiesta nel luglio del 2020. Umnov a sua volta, nel 2012, aveva usato una inchiesta per corruzione per fare fuori all'allora capo della polizia di San Pietroburgo, Mikhail Sukhodolsky, di cui in seguito prese ...

Pubblicità

BpBaccara1 : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - nbagotlee : tre scivolate della minchia e l'oggettivamente bellissimo e importante goal con l'Empoli in mezzo a strette di mano… - flavianoi : RT @jacopo_iacoboni: Marina Viazovska, matematica ucraina, ha vinto la medaglia Fields, il più importante premio al mondo per la matematica… - apocalittica : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - 4amghosters : fa ridere che per fare due/tre like in più devi spalare merda su altri e deve parlare di altri,sinc questo è il ver… -