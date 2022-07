Altra morte sospetta di un uomo d’affari russo legato a Gazprom: trovato a San Pietroburgo il corpo senza vita di Yuri Voronov (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un altro uomo d’affari russo trovato ucciso, un nuovo nome nella lista di morti sospette di soggetti legati direttamente o indirettamente al colosso energetico russo Gazprom. Il 61enne Yuri Voronov, capo di Astra-Shipping (una società di logistica che aveva contratti redditizi con Gazprom nell’Artico) è stato trovato morto in una villa a San Pietroburgo. Secondo quanto riportato il quotidiano indipendente russo The Insider, il magnate russo è stato trovato a bordo piscina ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa. Accanto a lui una pistola. La moglie avrebbe detto che l’uomo è partito per San Pietroburgo il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un altroucciso, un nuovo nome nella lista di morti sospette di soggetti legati direttamente o indirettamente al colosso energetico. Il 61enne, capo di Astra-Shipping (una società di logistica che aveva contratti redditizi connell’Artico) è statomorto in una villa a San. Secondo quanto riportato il quotidiano indipendenteThe Insider, il magnateè statoa bordo piscina ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa. Accanto a lui una pistola. La moglie avrebbe detto che l’è partito per Sanil primo ...

