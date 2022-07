Alpino medaglia d’oro Adorno | “Contento richiesta archiviazione su caso molestie”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono contentissimo di aver letto delladicome è giusto che andasse a finire, perché non c’era nulla di fondato se non per quattro mascalzoni che avranno approfittato certamente dell’occasione”. Lo afferma all’AdnKronos Andrea, catanese, 42 anni,paracadutista già impegnato in Afghanistan e insignito dellaal valor militare, commentando la notizia in merito alla quale la Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l’dell’indagine sulledenunciate da una ventiseienne durante l’adunata degli alpini, lo scorso maggio, a Rimini. “Era ovvio -rileva ancora, oggi in servizio in Olanda in ambito Nato- che sarebbe andata così. ...