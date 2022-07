Alpinista muore sull’Ortles | precipitato per 400 metri

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Unè morto questa mattina, dopo essereper 400. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 nei pressi del rifugio Payer, utilizzato da molti alpinisti come punto di partenza per la scalata finale della vetta di 3.905. Sono intervenuti il Soccorso alpino di Solda e la Guardia di Finanza con l’elisoccorso Pelikan 1. E’ stata recuperata la salma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un altro damma sulle nostre vette. Unha perso la vita questa mattina sull'Ortles, precipitando per 400 metri. L'incidente si è verificato all'alba, intorno alle ore 5.30, nei pressi del rifugio Payer, che viene utilizzato da ...