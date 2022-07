Alpini a Rimini | chiesta l’archiviazione del caso molestie | “Mai dato peso alla vicenda”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Personalmente non ho maicosa, ma non posso che accogliere positivamente la notizia: prova l’infondatezza e la stupidità del clamore mediatico che qualcuno messo in piedi ad arte”. Ne è convinto Giorgio Sonzogni, presidente della Sezionedi Bergamo, che commenta così la ridi archiviazione da parte della Procura didel fascicolo d’indagine sulle presunteall’Adunata dello scorso maggio. In Riviera erano arrivati oltre 90 mila, circa 4 mila da Bergamo. Ilera diventato nazionale. “Danno d’immagine? Non c’è stato – sostiene Sonzogni -. Chi voleva bene agli, continua a volergli bene. Per me questo è stato un incidente di percorso che non sposta una ...