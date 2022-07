All’isola d’Elba Aquamour | il primo festival internazionale sull’oro blu

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In un’epoca di cifre e di numeri come la nostra, se ne misura la drammatica carenza e i riflettori sono rivolti alla media delle precipitazioni del Belpaese, inferiore a quella continentale. Eppure, per comprendere l’immane patrimonio di specificità storico-culturale ed importanza ecologica di un elemento fondamentale per la vita su questo Pianeta ed oggi seriamente minacciato, forse occorre ricondurre “l’oro blu” alla sua dimora naturale: un’isola. Ed è proprio, all’Elba, nel cuore del Tirreno, culla della civiltà etrusca e della sua egemonia per il controllo del mare e delle rotte commerciali che nasce ilsulla tutela del più prezioso dei beni in natura. Dal 29 luglio al 7 agosto, la regina dell’Arcipelago Toscano sarà il teatro delArte Acqua ...