Alleati di Trump citati in giudizio nell’indagine in Georgia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Diversi Alleati dell’ex presidente americano Donald Trump citati in giudizio in un’indagine in Georgia. Tra questi vi sono il senatore Lindsay Graham e l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Il procuratore distrettuale della contea di Fulton sta esaminando se ci siano stati tentativi di influenzare illegalmente le elezioni del 2020 da parte di Trump Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Diversidell’ex presidente americano Donaldinin un’indagine in. Tra questi vi sono il senatore Lindsay Graham e l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Il procuratore distrettuale della contea di Fulton sta esaminando se ci siano stati tentativi di influenzare illegalmente le elezioni del 2020 da parte di

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dove sono gli indignati per il muro di #Trump, gli indignati per l’assalto al Campidoglio? Tutti zitti perché a bas… - Billa42_ : Alleati di Trump citati in giudizio nell’indagine in Georgia - zazoomblog : Pressioni per ribaltare l’esito delle elezioni si stringe il cerchio attorno a Trump: la procura cita gli alleati G… - robreg1 : RT @rtl1025: ??Il gran giurì dell'inchiesta sulle pressioni di #Trump per ribaltare l'esito del voto in #Georgia nel 2022 ha emesso mandati… - rtl1025 : ??Il gran giurì dell'inchiesta sulle pressioni di #Trump per ribaltare l'esito del voto in #Georgia nel 2022 ha emes… -