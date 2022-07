Allarme von der Leyen | la Russia potrebbe tagliare il gas | a rischio economia della Ue

Pubblicità

Affaritaliani : Gas, Von der Leyen lancia l'allarme: 'Ue pronta per il taglio totale da Mosca' - globalistIT : -

- La presidente della Commissione europea ha messo in guardia su possibili contraccolpi per le economie dei Paesi ..."Gas, prepariamoci a stop forniture"/der Leyen: "Russia può bloccarle del tutto" La nuova ...SICCITÀ/ L'agronomo: l'irrigazione di soccorso non basta, danni ancora imprevedibili Proteste ...Die dramatischen Prognosen von Hunger und Not in Afrika lösen in Italien Besorgnis aus. Die Dauerkrise auf Lampedusa müsse nun endlich gelöst werden, verlangt der Bürgermeister der Insel.Das Flüchtlingslager in Lampedusa ist fast voll. Nehmen die Migrationsströme zu, hätten Populisten ihr Thema wieder – zur Freude Putins.