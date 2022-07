Alex Belli al lavoro: in arrivo una interessante novità (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ex concorrente del GF Vip Alex Belli su un set di prima mattina: si lavora a nuovi progetti Il caldo torrido non ferma Alex Belli che già dalle prime ore del mattino si è fiondato su un set. L’ex concorrente del GF Vip non si è mai fermato dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia e non intende farlo neanche adesso. Il ferro va battuto finché è caldo e per questo l’attore mette in attesa le ferie. Momenti di riprese ma anche di sketch e umore alto per Alex Belli, che ha scherzato con i suoi collaboratori della AXB Studio. L’artista ed ex star di Centovetrine sta dunque lavorando a progetti in arrivo direttamente dai suoi studi milanesi. Sicuramente c’entra qualcosa il brand Petrelli, come sponsorizzato nelle stories postate da Alex ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ex concorrente del GF Vipsu un set di prima mattina: si lavora a nuovi progetti Il caldo torrido non fermache già dalle prime ore del mattino si è fiondato su un set. L’ex concorrente del GF Vip non si è mai fermato dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia e non intende farlo neanche adesso. Il ferro va battuto finché è caldo e per questo l’attore mette in attesa le ferie. Momenti di riprese ma anche di sketch e umore alto per, che ha scherzato con i suoi collaboratori della AXB Studio. L’artista ed ex star di Centovetrine sta dunque lavorando a progetti indirettamente dai suoi studi milanesi. Sicuramente c’entra qualcosa il brand Petrelli, come sponsorizzato nelle stories postate da...

Pubblicità

361_magazine : Novità in arrivo per Alex Belli - Ninninajerulina : @Loryebbbasta @roselili00 @EmyNo15 Io da verissimo mi sono accorta di tutto...aveva ragione alex belli. - chairiflettuto : alex belli miglior personaggio del gfvip6 doveva vincere lui - Morphea0806 : @diflorioletizia @dettagliset Santi? Si parla di Alex Belli e di teatrini. Restiamo sull' argomento, please. - dettagliset : Posso dire molto meglio essere un Alex belli che non si è mai dovuto nascondere dietro niente e nessuno che fare tu… -