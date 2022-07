Alessia Macari ha festeggiato all’aperto il battesimo della figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 luglio 2022)è al settimo cielo, dopo i primi momenti difficili con la nascitaè arrivato il momento del. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha battezzato la piccola Nevaeh che ha quasi 6 mesi. Per la bimba una festae un abitino di tulle bianco; una piccola principessa con la sua mamma e il suo papà emozionati. Ancheha scelto il bianco per ilprima, ovviamente un abito aderente, con una generosa scollatura e arricchito da catene dorate e scarpe rosse. E’ in gran forma la showgirl dopo la sua prima gravidanza, felice ha mostrato tra le storie di Instagram la festa in famiglia....