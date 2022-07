Alessandra sopravvissuta al marito Tommaso morto sulla Marmolada: "Ti amo. Per sempre" (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Ti amo Tommaso. sempre e per sempre». Lo ha scritto su Facebook Alessandra De Camilli , la donna di51 anni di Schio (Veneto) sopravvissuta al disastro della Marmolada e ora ricoverata in ospedale a... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Ti amoe per». Lo ha scritto su FacebookDe Camilli , la donna di51 anni di Schio (Veneto)al disastro dellae ora ricoverata in ospedale a...

