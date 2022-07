Alessandra Mastronardi esce allo scoperto con il nuovo fidanzato E lo presenta a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022), prima foto col. Un momento attesissimo e che finalmente ha trovato compimento, infatti l’attrice ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale con una storia pubblicata sul social network Instagram. Si era vociferato di una sua nuova liaison amorosa già nelle scorse settimane, visto che dopo l’addio clamoroso all’ex Ross McCall quando erano ad un passo dal matrimonio, era già stata paparazzata dagli attentissimi occhi del settimanale Diva e Donna., prima foto del suoe stavolta non sono stati i paparazzi a ‘rubarla’. Ha deciso di non rimanere riservata per sempre e quindi ha mostrato ai suoi follower la sua nuova dolce metà. Nello scatto i due appaiono ...