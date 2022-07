Al via la settima tappa del Giro d’Italia Donne, Sarnico sogna la vittoria di Elisa Balsamo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sarnico. Si potrebbe definire una vera e propria “ondata rosa” quella che ha invaso Sarnico nella mattinata di mercoledì 7 luglio. Centinaia di tifosi hanno infatti raccolto l’invito lanciato dalle fuoriclasse bergamasche del ciclismo femminile riempiendo le strade del Sebino e animando così la partenza della settima tappa del Giro d’Italia Donne. Alla ricerca di qualche autografo e della possibilità di ottenere una fotografia con le proprie paladine, gli amanti delle due ruote hanno accolto con calore e grande gioia la carovana variopinta consentendo alle atlete di vivere con maggiore serenità i minuti che hanno preceduto la competizione. Fra le cicliste più ricercate spicca sicuramente il nome della campionessa del mondo Elisa ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022). Si potrebbe definire una vera e propria “ondata rosa” quella che ha invasonella mattinata di mercoledì 7 luglio. Centinaia di tifosi hanno infatti raccolto l’invito lanciato dalle fuoriclasse bergamasche del ciclismo femminile riempiendo le strade del Sebino e animando così la partenza delladel. Alla ricerca di qualche autografo e della possibilità di ottenere una fotografia con le proprie paladine, gli amanti delle due ruote hanno accolto con calore e grande gioia la carovana variopinta consentendo alle atlete di vivere con maggiore serenità i minuti che hanno preceduto la competizione. Fra le cicliste più ricercate spicca sicuramente il nome della campionessa del mondo...

