Adriana Volpe al timone di un nuovo programma al fianco di Valeria Marini e Federico Fashion Style? L’indiscrezione (Di mercoledì 6 luglio 2022) nuovo programma tv per Adriana Volpe. Dopo l’esperienza come opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, accanto a Sonia Bruganelli, riconfermata da Alfonso Signorini per il Gf Vip 7, la conduttrice sarà al timone di una nuova trasmissione televisiva. Ad affiancarla, Valeria Marini e Federico Fashion Style. L’indiscrezione è trapelata dalla pagina Instagram The Pipol: Noi di Pipol, in anteprima, vi sveliamo i dettagli: a condurre questo nuovo format che porta il titolo di “In&Out” sarà proprio Adriana Volpe, il ruolo di Federico Lauri sarà quello di “trasformare” chi non si sente a suo agio tra la gente (una sorta ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 luglio 2022)tv per. Dopo l’esperienza come opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, accanto a Sonia Bruganelli, riconfermata da Alfonso Signorini per il Gf Vip 7, la conduttrice sarà aldi una nuova trasmissione televisiva. Ad affiancarla,è trapelata dalla pagina Instagram The Pipol: Noi di Pipol, in anteprima, vi sveliamo i dettagli: a condurre questoformat che porta il titolo di “In&Out” sarà proprio, il ruolo diLauri sarà quello di “trasformare” chi non si sente a suo agio tra la gente (una sorta ...

Pubblicità

IsaeChia : Adriana Volpe al timone di un nuovo programma al fianco di Valeria Marini e Federico Fashion Style? L’indiscrezione… - zazoomblog : Adriana Volpe torna in TV con Federico Fashion Style e Valeria Marini - #Adriana #Volpe #torna #Federico - Novella_2000 : Dopo il mancato ritorno al GF Vip, Adriana Volpe torna in TV: ecco dove la rivedremo - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli opinionista: la reazione di Adriana Volpe è da non credere - IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli dopo essere stata confermata come opinionista ammette: “Non che io volessi essere corteg… -