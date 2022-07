Acquaroli perde consensi | Mangialardi | ' Imbarazzanti giustificazioni da parte del presidente'

Pubblicità

E' forse questa la grande riforma da cuisi attende una crescita del proprio consenso Evidentemente sì, visto che tutte le promesse fatte in campagna elettorale sono state puntualmente ...Rispetto allo scorso anno il presidente delle Marche4 punti e precipita al tredicesimo posto in Italia: il 55% dei cittadini non è soddisfatto del suo operato. Solo due mesi fa, un ... Acquaroli perde consensi, Mangialardi incalza: «Giustificazioni imbarazzanti da parte sua» 2' di lettura Senigallia 05/07/2022 - Sono motivetti fischiettati, spesso le parole non ci sono o se ci sono vengono confuse e cambiate di volta in volta, motivo per cui è difficile risalire a chi l’h ...2' di lettura Senigallia 05/07/2022 - “Leggo con grande stupore e imbarazzo le giustificazioni avanzate da Acquaroli circa la sua verticale perdita di consensi rilevata dall’indagine sulla Governance ...