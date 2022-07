Accordo Vaticano-Cina per la nomina dei Vescovi, il Papa: “Spero venga rinnovato” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco strizza l’occhio a Pechino e auspica che l’Accordo con il governo cinese per la nomina dei Vescovi cattolici possa essere rinnovato entro l’anno. A dirlo è lo stesso Pontefice durante un’intervista all’agenzia Reuters. Con l’Accordo provvisorio (il cui testo siglato nel 2018 è tuttora riservato, ma che prevede un percorso condiviso per arrivare alla nomina dei nuovi Vescovi, lascia al Pontefice l’ultima parola) è stata riportata in piena comunione con la Chiesa di Roma la Chiesa cinese, che si trovava ad avere Vescovi nominati senza il mandato Papale. Il Santo padre, nel dialogo con la Reuters, ha difeso l’Accordo, il cui artefice è ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022) Città delFrancesco strizza l’occhio a Pechino e auspica che l’con il governo cinese per ladeicattolici possa essereentro l’anno. A dirlo è lo stesso Pontefice durante un’intervista all’agenzia Reuters. Con l’provvisorio (il cui testo siglato nel 2018 è tuttora riservato, ma che prevede un percorso condiviso per arrivare alladei nuovi, lascia al Pontefice l’ultima parola) è stata riportata in piena comunione con la Chiesa di Roma la Chiesa cinese, che si trovava ad avereti senza il mandatole. Il Santo padre, nel dialogo con la Reuters, ha difeso l’, il cui artefice è ...

