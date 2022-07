Aborto Usa: un giudice del Mississippi rifiuta di bloccare il divieto di aborto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un giudice del Mississippi ha respinto la richiesta dell’unica clinica abortista dello Stato di bloccare temporaneamente il divieto quasi totale delle interruzioni di gravidanza. Ciò significa che – se non ci saranno ulteriori sviluppi legali – il divieto entrerà in vigore giovedì e la clinica chiuderà il giorno prima. Il divieto di aborto prende piede negli Usa Attivisti per i diritti all’aborto si radunano davanti alla Corte Suprema a WashingtonIl divieto sarà operativo perché a fine mese scorso la Corte Suprema ha annullato la storica sentenza Roe v Wade, che dal 1973 garantiva il diritto costituzionale all’aborto. La decisione di rovesciarla è stata accolta con ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Undelha respinto la richiesta dell’unica clinica abortista dello Stato ditemporaneamente ilquasi totale delle interruzioni di gravidanza. Ciò significa che – se non ci saranno ulteriori sviluppi legali – ilentrerà in vigore giovedì e la clinica chiuderà il giorno prima. Ildiprende piede negli Usa Attivisti per i diritti all’si radunano davanti alla Corte Suprema a WashingtonIlsarà operativo perché a fine mese scorso la Corte Suprema ha annullato la storica sentenza Roe v Wade, che dal 1973 garantiva il diritto costituzionale all’. La decisione di rovesciarla è stata accolta con ...

Pubblicità

amnestyitalia : Oggi manifestiamo in solidarietà con le donne che stanno lottando negli Usa per ripristinare il diritto a un aborto… - SkyTG24 : Sentenza USA vs aborto, cantante dei Green Day vuole rinunciare a cittadinanza americana - Avvenire_Nei : Aborto, vandalizzate sei chiese cattoliche. Biden condanna le violenze - infoitinterno : Usa: aborto, Corte Suprema di Donald Trump cancella i diritti americani - PdF_SI_allaVITA : RT @ProVitaFamiglia: ?? Aborto. Il cortocircuito dei falsi cattolici contro la Corte Suprema USA Leggi qui l'approfondimento?? #USA #CorteS… -