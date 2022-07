Aborto. Pro Vita Famiglia: sinistra “uccide” la next generation EU (Di mercoledì 6 luglio 2022) – «Inserire l’Aborto – dichiara un comunicato di Pro Vita Famiglia – tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea sarebbe il colpo di grazia per un’Europa già in piena crisi sociale, politica ed economica. La proposta avanzata da Socialisti&Democratici, RenewEurope, Verdi e La sinistra, che sarà votata dall’Europarlamento giovedì 7 luglio, è la spia di un delirio ideologico di ispirazione totalitaria sconnesso dalla realtà, fatta invece di famiglie in grave difficoltà socio-economica e di un inverno demografico che sta rendendo un miraggio quella next generation EU tanto decantata dalla Commissione europea. «La lobby abortista vuole sabotare la sovranità nazionale di 27 Stati membri, dove nessuna Costituzione prevede l’Aborto come diritto. I socialisti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) – «Inserire l’– dichiara un comunicato di Pro– tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea sarebbe il colpo di grazia per un’Europa già in piena crisi sociale, politica ed economica. La proposta avanzata da Socialisti&Democratici, RenewEurope, Verdi e La, che sarà votata dall’Europarlamento giovedì 7 luglio, è la spia di un delirio ideologico di ispirazione totalitaria sconnesso dalla realtà, fatta invece di famiglie in grave difficoltà socio-economica e di un inverno demografico che sta rendendo un miraggio quellaEU tanto decantata dalla Commissione europea. «La lobby abortista vuole sabotare la sovranità nazionale di 27 Stati membri, dove nessuna Costituzione prevede l’come diritto. I socialisti ...

