A Cesate tre giorni di festa con la Croce Viola

(Di mercoledì 6 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Atorna domani, giovedì 7 luglio la “in”, manizione organizzata dalladi, che animerà la città fino a sabato 9. Tredi, in una nuova location, il parco adiacente alla sede delladi via Venezia, con musica e buona cucina. Tutte le sere infatti ci ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Limbiate, Lazzate e Cesate: ieri tre incidenti sulle strade delle Groane | Il Groane #cesate #crocerossamisinto… - ilSaronno : Limbiate, Lazzate e Cesate: ieri tre incidenti sulle strade delle Groane -

ilSaronno

La cronaca del lungo Week End sportivo degli atleti di Valdigne Triathlon inizia da. Nella località lombarda ogni anno viene organizzata una kermesse molto partecipata con ...presenti ben...I rossoblù hanno totalizzato quindici vittorie , due pareggi esconfitte, che gli hanno ... In precedenza, sono stato al timone della Juniores del Marnate, degli Allievi 2003 ae a Saronno. ... Limbiate, Lazzate e Cesate: ieri tre incidenti sulle strade delle Groane CESATE – Croce viola Cesate festeggia per tre giorni: la Festa in viola sarà aperta alla cittadinanza nei giorni di giovedì 7 luglio, venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio. Con il patrocinio ...LIMBIATE / LAZZATE – Ieri tre incidenti sulle strade delle Groane. A Limbiate scontro fra due automobili in piazza San Giuseppe di Mombello: sul posto la Croce rossa di Misinto, tre persone ...