A 28 anni Bernardeschi pensa già agli Usa: è vicino al Toronto di Insigne (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dalla Juventus al Mls, il campionato di calcio Usa. A 28 anni questa rischia di essere la parabola di Federico Bernardeschi, ad oggi svincolato, che è vicino a raggiungere Lorenzo Insigne al Toronto Fc. Un altro Nazionale azzurro, quindi, potrebbe scegliere di lasciare l’Europa e giocare in una lega di livello più basso, scelta anche da Giorgio Chiellini per concludere la sua carriera. Bernardeschi, però, è molto più giovane. Secondo quanto riporta Goal.com, l’ormai ex Juve sta aspettando che il Toronto si liberi di Pozuelo e Salcedo, liberando così uno slot per quelli che negli Stati Uniti vengono definiti Designated Player. Sono quei giocatori, al massimo tre per squadra, che possono percepire uno stipendio superiore al tetto salariale. Uno slot è ovviamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dalla Juventus al Mls, il campionato di calcio Usa. A 28questa rischia di essere la parabola di Federico, ad oggi svincolato, che èa raggiungere LorenzoalFc. Un altro Nazionale azzurro, quindi, potrebbe scegliere di lasciare l’Europa e giocare in una lega di livello più basso, scelta anche da Giorgio Chiellini per concludere la sua carriera., però, è molto più giovane. Secondo quanto riporta Goal.com, l’ormai ex Juve sta aspettando che ilsi liberi di Pozuelo e Salcedo, liberando così uno slot per quelli che negli Stati Uniti vengono definiti Designated Player. Sono quei giocatori, al massimo tre per squadra, che possono percepire uno stipendio superiore al tetto salariale. Uno slot è ovviamente ...

Pubblicità

StanisLaRochele : De Sciglio se non avesse rinnovato avrebbe seguito Bernardeschi in Canada e questa cosa mi tormenterà per i prossimi tre anni - CAMARDELLAGio : 28 anni pensava di avere 3/4 mil in Europa 5 anni di scempio, a parte qualche partita Pare vada con insignolo e cr… - Salvato93976945 : Il fatto che #Bernardeschi vada a giocare in Canada a 28 anni svela che miracolato sia stato fino adesso a giocare in un top club… - Silvia_Mio86 : RT @idirinho_93: Io non mi scordo che su questo social c’era gente che voleva rinnovare il contratto a #Bernardeschi Un giocatore che a 28… - Brusgio : Bernardeschi Juve ?? 183 ?? 12 ?? 2021/22: 36 ?? 2 ?? Ogni volta che leggo queste statistiche rimango allibito! E ge… -