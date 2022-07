4.10 LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sul pavé della Parigi-Roubaix può succedere di tutto! (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2022! Il giorno tanto atteso è arrivato, oggi le grandi protagoniste saranno le pietre! Una tappa che potrebbe risultare importante anche per la generale e che di certo non mancherà di regalare grande spettacolo. Si parte da Lille per un percorso che nella prima metà non propone alcuna difficoltà. Nella seconda parte però la musica cambia decisamente. 11 settori di pavè per un totale di 19,4 km concentrati interamente negli ultimi 77 km di corsa per quella che sarà una spettacolare battaglia. Molti uomini di classifica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande ciclismo, buongiorno e benvenute/i allaquintadelde! Il giorno tanto atteso è arrivato,le grandi protagoniste saranno le pietre! Unache potrebbe risultare importante anche per la generale e che di certo non mancherà di regalare grande spettacolo. Si parte da Lille per un percorso che nella prima metà non propone alcuna difficoltà. Nella seconda parte però la musica cambia decisamente. 11 settori di pavè per un totale di 19,4 km concentrati interamente negli ultimi 77 km di corsa per quella che sarà una spettacolare battaglia. Molti uomini di classifica ...

