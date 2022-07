Xiaomi Store lancia il nuovo volantino “Aria di Vacanza” | con tutto il meglio in grande sconto

Leggi su computermagazine

(Di martedì 5 luglio 2022) C’è undi sconti e offerte presso gli, i negozi fisici dove poter acquistare tutti i migliori prodotti della nota multinazionale cinese., 5/7/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio la promo si chiama “di“, e permette di acquistare in saldo moltissimi gadget tech difino al 31 luglio 2022, quindi peril mese in corso. Tante le occasioni da non lasciarsi sfuggire sui prodottima anche Redmi e POCO, i due brand della multinazionale di Pechino, come ad esempio il Redmi Note 11 in vendita a 179.99 euro; attenzione anche al Redmi Note 11 Pro+ 5G a 429 euro, mentre per il Redmi 10 C ci vogliono 179 euro. Infine, occhio al top di ...