Woody Allen: i primi dettagli del suo nuovo film che sarà girato a Parigi (Di martedì 5 luglio 2022) Woody Allen ha svelato i primi dettagli della sua nuova pellicola, un thriller ambientato a Parigi e girato in lingua francese. Woody Allen ha svelato i primi dettagli sul suo nuovo lungometraggio, una pellicola che sarà girata a Parigi e sarà parlata in lingua francese. Parlando col giornale francese Le Journal du Dimanche, il regista ha anticipato l'intenzione di trasferirsi a Parigi da settembre per realizzare il nuovo progetto, un thriller parlato in francese che potrebbe essere il suo ultimo film. Woody Allen ha spiegato che la storia ha un che del suo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022)ha svelato idella sua nuova pellicola, un thriller ambientato ain lingua francese.ha svelato isul suolungometraggio, una pellicola chegirata aparlata in lingua francese. Parlando col giornale francese Le Journal du Dimanche, il regista ha anticipato l'intenzione di trasferirsi ada settembre per realizzare ilprogetto, un thriller parlato in francese che potrebbe essere il suo ultimoha spiegato che la storia ha un che del suo ...

