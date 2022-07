Wimbledon, Djokovic vince in rimonta: Sinner eliminato ai quarti - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di martedì 5 luglio 2022) Jannik Sinner Roma, 5 luglio 2022 - Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale a Wimbledon, terzo Slam del 2022 che si sta disputando sui prati dell'All England Club di Londra. Nel match che ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) JannikRoma, 5 luglio 2022 - Janniksi ferma neidi finale a, terzo Slam del 2022 che si sta disputando sui prati dell'All England Club di Londra. Nel match che ha ...

Pubblicità

Eurosport_IT : APPLAUSI PER SINNER! ?????? L'azzurro ci fa sognare ma è Novak Djokovic che va in semifinale! ????????… - FiorinoLuca : Se qualcuno ci avesse detto dieci giorni fa che Jannik #Sinner avrebbe sfilato due set ai quarti di finale di… - Eurosport_IT : E sono 2 ?? Jannik Sinner avanti 2-0 su Novak Djokovic! ???? Segui il live: - DimitrisNakkas : Wimbledon 2022, rimonta Djokovic: batte Sinner e va in semifinale - - alessandrocalta : Tipico di noi italiani, finale già scritto alla fine del secondo set #Djokovic #Sinner #NovakDjokovic #Wimbledon2022 #wimbledon -