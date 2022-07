Wimbledon 2022: il montepremi e il prize money (Di martedì 5 luglio 2022) I montepremi e il prize money di Wimbledon 2022, storico torneo Slam di scena sull’erba britannica come da tradizione, precisamente in quel di Londra. Novak Djokovic vorrà difendere il titolo ai Championship, sebbene un Rafael Nadal on fire, già vittorioso a Melbourne e Parigi, e un Matteo Berrettini determinato possano realisticamente insidiare il suo obiettivo. Per quanto concerne il femminile, attenzione a Iga Swiatek, numero uno al mondo e volenterosa di sorprendere il mondo intero in una superficie non esattamente congeniale alle sue caratteristiche; occhi puntati, peraltro, sull’azzurra Camila Giorgi, oramai specialista su questi campi e consapevole di potersi spingere sino a un grande risultati sui campi londinesi. Vi sono peraltro alcuni nomi che intrigano eccome la fantasia degli ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ie ildi, storico torneo Slam di scena sull’erba britannica come da tradizione, precisamente in quel di Londra. Novak Djokovic vorrà difendere il titolo ai Championship, sebbene un Rafael Nadal on fire, già vittorioso a Melbourne e Parigi, e un Matteo Berrettini determinato possano realisticamente insidiare il suo obiettivo. Per quanto concerne il femminile, attenzione a Iga Swiatek, numero uno al mondo e volenterosa di sorprendere il mondo intero in una superficie non esattamente congeniale alle sue caratteristiche; occhi puntati, peraltro, sull’azzurra Camila Giorgi, oramai specialista su questi campi e consapevole di potersi spingere sino a un grande risultati sui campi londinesi. Vi sono peraltro alcuni nomi che intrigano eccome la fantasia degli ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ...e pensare che non aveva mai vinto un match sull'erba prima di Wimbledon 2022 ?? #Sinner | #Wimbledon |… - Eurosport_IT : E sono 2 ?? Jannik Sinner avanti 2-0 su Novak Djokovic! ???? Segui il live: - Eurosport_IT : Ci crediamo? ???? #Sinner | #Djokovic | #Wimbledon | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Problemi in arrivo per Nick Kyrgios ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Kyrgios - settalese : RT @Eurosport_IT: Ci crediamo? ???? #Sinner | #Djokovic | #Wimbledon | #EurosportTENNIS -