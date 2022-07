Willy Monteiro | la foto degli amici fuori dal Tribunale | «Ce l’abbiamo fatta fratello»

(Di martedì 5 luglio 2022) 10 giugno 2021, 4 luglio 2022. E una scritta: «Ce». Laha già fatto il giro del web, rimbalzando praticamente ovunque. Loro, glidiDuarte, ucciso brutalmente la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, hanno sempre seguito l’evolversi della vicenda giudiziaria. Ed erano presenti anche ieri, quando il Giudice ha condannato all’ergastolo i fratelli Bianchi. Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi La sentenza è arrivata, come vi abbiamo raccontato in questo servizio, nella giornata di ieri. Il processo puntava a chiarire la responsabilità dei quattro imputati (Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) nella morte diDuarte dopo i tragici fatti ...

Un lungo applauso accoglie la sentenza. E poi lacrime e abbracci. Non appena la notizia delle condanne di primo grado arriva fuori dall'aula dove stazionano familiari e amici diDuarte scattano un applauso sentito. Sono le 13.02 di ieri quando la Corte d'assise, presieduta dal giudice Francecso Mancini (a latere l'altro togato Chiara Doglietto e i giudici ...... quella fatta di cemento, in un gesto di abbandono che ci ricorda quello degli animali morenti, viene in mente, nei giorni della sentenza per l'omicidio dia Colleferro, quel ...La foto ha già fatto il giro del web, rimbalzando praticamente ovunque. Loro, gli amici di Willy Monteiro Duarte, ucciso brutalmente la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, hanno sempre seguito l ...Alle 13.02 la decisione: fine pena mai per Marco e Gabriele 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. ll papà: «Giustizia è fatta» ...