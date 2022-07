Volley | VNL maschile 2022 | l’Argentina batte il Canada | bene gli Usa

(Di martedì 5 luglio 2022) Vittorie per Usa e Argentina in apertura della Week 3 dellaNations League (VNL). La formazione a stelle e strisce supera 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 25-18) la Germania nella pool di Osaka, in Giappone. Tra gli uomini di Speraw spiccano i 23 punti di Aaron Russell (giocatore di Piacenza nell’ultima stagione), mentre tra i teutonici il best scorer è Lukas Maase con 15 punti. Vittoria in quattro set anche perdi Luciano De Cecco, cheil3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-23). Ai nordamericani non bastano i 19 punti di Eric Loeppky e i 15 di Ryan Sclater, mentre tra gli argentini spiccano i 18 punti di Ezequiel Palacios. Si tratta della terza vittoria per, che prova a risalire per qualificarsi per le Finali di Bologna. ...

Con l' Italia tra le grandi protagoniste in corsa, prosegue, anche su Sky e in streaming su NOW , l'edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League maschile . Un'edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città. Terza e ...Mentre si avvicinano le finali di Vnl che vedranno sia Bruno (nella foto) che Ngapeth tornare vicino 'casa', in quel di Casalecchio di Reno, per giocarsi l'oro nella manifestazione e tenere alto il ra ...