Volley Nations League Maschile, la programmazione Sky della settimana decisiva (Di martedì 5 luglio 2022) Con l’Italia tra le grandi protagoniste in corsa, prosegue, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League Maschile (VNL). Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città.Terza e ultima settimana di gioco a Danzica, in Polonia, decisiva per completare il quadro delle partecipanti alla Final Eight di Bologna, in programma dal 20 al 24 luglio, alla quale, peraltro, l’Italia è già qualificata di... Leggi su digital-news (Di martedì 5 luglio 2022) Con l’Italia tra le grandi protagoniste in corsa, prosegue, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022FIVBball(VNL). Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città.Terza e ultimadi gioco a Danzica, in Polonia,per completare il quadro delle partecipanti alla Final Eight di Bologna, in programma dal 20 al 24 luglio, alla quale, peraltro, l’Italia è già qualificata di...

Pubblicità

zazoomblog : Italia-Bulgaria oggi Nations League volley: orario programma tv streaming - #Italia-Bulgaria #Nations #League - SkySport : Volley, Nations League maschile ITALIA-BULGARIA Martedì alle 17.00 Su Sky Sport Action #SkySport… - Giornaleditalia : #italpresssport Volley: L'Italia è in Polonia per la Week 3 di Nations League - RassegnaZampa : #Volley #NationsLeague, l’Italia non si ferma: travolta anche la Thailandia - zazoomblog : Volley Nations League femminile 2022: Belgio sorprende Giappone Bulgaria batte Polonia Germania eliminata - #Volley… -