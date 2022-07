Volley, l’Italia surclassa la Bulgaria in Nations League: Romanò ruggente, Zaytsev in panchina. Michieletto e Lavia al top (Di martedì 5 luglio 2022) l’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) nella Nations League 2022 di Volley maschile. Gli azzurri hanno incominciato nel miglior modo possibile la terza settimana di gioco, l’ultima della fase preliminare: un successo nitido col massimo scarto contro un avversario ostico a Gdansk (Polonia). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, tornato in panchina dopo aver saltato la trasferta nelle Filippine per recuperare dalla positività al Covid-19, hanno infilato la settima affermazione nel torneo internazionale itinerante (la terza consecutiva) e sono provvisoriamente saliti al primo posto in classifica generale (in attesa delle risposte di Francia e Polonia). Ricordiamo che i Campioni d’Europa sono già qualificati alla Final Eight in qualità di Paese ospitante, gli atti ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)ha sconfitto laper 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) nella2022 dimaschile. Gli azzurri hanno incominciato nel miglior modo possibile la terza settimana di gioco, l’ultima della fase preliminare: un successo nitido col massimo scarto contro un avversario ostico a Gdansk (Polonia). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, tornato indopo aver saltato la trasferta nelle Filippine per recuperare dalla positività al Covid-19, hanno infilato la settima affermazione nel torneo internazionale itinerante (la terza consecutiva) e sono provvisoriamente saliti al primo posto in classifica generale (in attesa delle risposte di Francia e Polonia). Ricordiamo che i Campioni d’Europa sono già qualificati alla Final Eight in qualità di Paese ospitante, gli atti ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNLmaschile 2022: l'#Italia torna alla vittoria, #Bulgaria sconfitta in tre set - pfsca28 : RT @armagio: Sinner, il 7bello, il volley protagonista in Nations League e di certo dimentico molto altri… è un peccato che l’Italia sia os… - raffaelejosesti : RT @armagio: Sinner, il 7bello, il volley protagonista in Nations League e di certo dimentico molto altri… è un peccato che l’Italia sia os… - armagio : Sinner, il 7bello, il volley protagonista in Nations League e di certo dimentico molto altri… è un peccato che l’It… - planetwin365ita : ?? Nono appuntamento per l'#Italvolley di #DeGiorgi: gli #Azzurri, quarti in classifica, arrivano da 6 vittorie in 8… -