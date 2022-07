Voli cancellati e boom di prezzi: ecco le tre ragioni della crisi (Di martedì 5 luglio 2022) Nelle ultime settimane sono aumentati i disagi dovuti a cancellazioni e ritardi dei Voli, a cui si sommano i prezzi in costante aumento. Le tre motivazioni principali sono l'aumento dei costi del carburante, la mancanza del personale e la chiusura dello spazio aereo russo Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Nelle ultime settimane sono aumentati i disagi dovuti a cancellazioni e ritardi dei, a cui si sommano iin costante aumento. Le tre motivazioni principali sono l'aumento dei costi del carburante, la mancanza del personale e la chiusura dello spazio aereo russo

Pubblicità

mapivi63 : RT @Altroconsumo: ?? Estate a rischio per 7milioni di passeggeri a causa degli oltre 41mila voli cancellati per carenza di personale. Altroc… - carlastella_ : Qualcuno sa dirmi com’è la situazione ( voli cancellati, bagagli ecc. ) nell’aeroporto di Madrid e in quello di Napoli? - ilmessaggeroit : Voli cancellati, centinaia di bagagli persi e richieste di risarcimento a rilento: continuano i disagi per chi parte - GdB_it : Voli cancellati, risarcimenti fino a 600 euro: quando spettano - lucamylifestyle : @zawzaw_ph @alessio_1973 Ora che ci penso sarebbe un lavoro odiosissimo ?? provo a risistemare i voli cancellati -