“Voglio ricordarti così…”. Gianni Morandi distrutto dal dolore per la scomparsa – FOTO (Di martedì 5 luglio 2022) Brutto momento per il cantante emiliano costretto a dire addio al caro amico. Gianni Morandi pubblica un post commovente che lascia senza fiato il web. Nell’anniversario della morte di Raffaella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 5 luglio 2022) Brutto momento per il cantante emiliano costretto a dire addio al caro amico.pubblica un post commovente che lascia senza fiato il web. Nell’anniversario della morte di Raffaella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

lucantoniolucas : RT @MrGioGio77: Un anno senza te, Raffaella. Siamo qui a ricordarti ancora, e lo faremo sempre. Quel maledetto 5 luglio, che ci ha oscurato… - MrGioGio77 : Un anno senza te, Raffaella. Siamo qui a ricordarti ancora, e lo faremo sempre. Quel maledetto 5 luglio, che ci ha… - myIordxerm : mi stai molto simpatica e voglio ricordarti ancora una volta che se vuoi parlare io ci sono - NicholasMMII : @Domenic3535 @Pirichello @VaroneCatello09 Ma chi ti ha detto che non viene nessuno, De Ketelaere è la migliore opzi… - _benny_02_ : Ciao Ale! Come vedi sono ancora qui a romperti le scatole e per questo ti chiedo nuovamente scusa, ma voglio ricord… -